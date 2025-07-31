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07:42, 31 июля 2025Россия

Возникший после атаки ВСУ на российский регион мощный пожар сняли на видео

Пожар в Пензе после атаки беспилотников ВСУ на город сняли на виедо
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Пензе возник мощный пожар, который, предварительно, начался после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Кадры пожара публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, что пламя разгорается, из огня валит серый плотный дым. Звуков взрывов или работы мотора беспилотного летательного аппарата на видео не слышно. Кадры, предположительно, сняты в Заводском районе города. Официальных комментариев по факту случившегося пока нет.

В ночь на четверг, 31 июля, в Пензенской области объявили режим беспилотной опасности. Губернатор Олег Мельнюченко уточнял, что для обеспечения безопасности в граждан в регионе также временно отключили мобильный интернет.

По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили три десятка беспилотников. Больше всего беспилотников — 11 — сбили над Волгоградской областью. Еще 7 перехватили над Крымом, 5 — над Воронежской и Белгородской областями, по 2 — над Тамбовской и Ростовской областями.

ЖЗЛ
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