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07:59, 31 июля 2025Россия

ВСУ атаковали промышленное предприятие в российском регионе

Пензенский губернатор Мельниченко: БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленное предприятие в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», — сообщил губернатор.

Он добавил, что в целях безопасности в регионе действует ограничение мобильного интернета, так как эта мера может помочь военнослужащим подавлять беспилотники. Мельниченко призвал жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, а также не выкладывать фото и видео с мест происшествий.

Ранее в сети появились кадры пожара в Пензенской области, который, как утверждалось, возник после атаки беспилотника. Кадры, предположительно, были сняты в Заводском районе города.

По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили три десятка беспилотников. Больше всего беспилотников — 11 — сбили над Волгоградской областью. Еще 7 перехватили над Крымом, 5 — над Воронежской и Белгородской областями, по 2 — над Тамбовской и Ростовской областями. Данных о перехвате БПЛА над Пензенской областью в ведомстве не привели.

ЖЗЛ
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