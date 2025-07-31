ВСУ атаковали промышленное предприятие в российском регионе

Пензенский губернатор Мельниченко: БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленное предприятие в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», — сообщил губернатор.

Он добавил, что в целях безопасности в регионе действует ограничение мобильного интернета, так как эта мера может помочь военнослужащим подавлять беспилотники. Мельниченко призвал жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, а также не выкладывать фото и видео с мест происшествий.

Ранее в сети появились кадры пожара в Пензенской области, который, как утверждалось, возник после атаки беспилотника. Кадры, предположительно, были сняты в Заводском районе города.

По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили три десятка беспилотников. Больше всего беспилотников — 11 — сбили над Волгоградской областью. Еще 7 перехватили над Крымом, 5 — над Воронежской и Белгородской областями, по 2 — над Тамбовской и Ростовской областями. Данных о перехвате БПЛА над Пензенской областью в ведомстве не привели.