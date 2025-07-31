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14:33, 31 июля 2025Россия

Пензенский губернатор раскрыл подробности о загоревшемся после атаки ВСУ предприятии

Девять беспилотников взорвались на территории предприятия в Пензе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: @exilenova_plus

Девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвались на территории предприятия в Заводском районе Пензы. Подробности об атаке раскрыл губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«В ходе атаки поврежден фасад одного из цехов, а также произошло возгорание складского помещения (...) Площадь горения составила 100 квадратных метров, для ликвидации пожара привлекалось 13 единиц спецтехники и 48 человек личного состава МЧС», — сообщил губернатор.

По его словам, в результате атаки ВСУ на предприятие никто не пострадал. Открытое горение уже ликвидировали, для защиты населения приняли оперативные меры.

Ранее в сети появились кадры момента удара беспилотника ВСУ по Пензенской области. На них видно, как БПЛА снижается и затем ударяет по объекту, на котором уже разгорается пожар.

ВСУ атаковали Пензенскую область в ночь на четверг, 31 июля. Губернатор Олег Мельниченко уточнял, что под удар попало промышленное предприятие в регионе. На объекте начался пожар, его, предположительно, сняли на видео. После атаки в Пензе вводили режим воздушной опасности, однако о новых налетах БПЛА власти не сообщали. В целях безопасности в городе эвакуировали автовокзал и приостановили движение транспорта.

ЖЗЛ
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