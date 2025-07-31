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10:08, 31 июля 2025Россия

Автовокзал эвакуировали из-за воздушной тревоги в российском регионе

В Пензенской области из-за воздушной тревоги эвакуировали автовокзал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Пензе из-за воздушной тревоги полностью приостановил работу автовокзал — пассажиров и его персонал эвакуировали. Об этом сообщил Минстрой Пензенской области в Telegram-канале.

«В связи с объявлением сигнала воздушной тревоги принято решение об остановке общественного транспорта. Кондукторы объясняют пассажирам, что необходимо проследовать в ближайшие здания и сооружения для их безопасности», — говорится в сообщении министерства.

Там добавили, что схема движения общественного транспорта из-за тревоги будет изменена. Корректировки жителям сообщат после отмены воздушной тревоги.

Утром в четверг, 31 июля, в Пензе объявили режим воздушной опасности. До этого губернатор Олег Мельниченко сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали промышленное предприятие в регионе. Там начался пожар, его сняли на видео. Предварительно, никто не пострадал.

ЖЗЛ
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