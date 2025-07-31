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13:25, 31 июля 2025Россия

Момент удара беспилотника по Пензенской области попал на видео

В сети появились кадры момента удара беспилотника ВСУ по Пензенской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Пензенской области. Их публикует местный Telegram-канал «ЧП Пенза Новости».

На кадрах видно, как беспилотник пролетает над жилым сектором Пензы. На ролике слышен жужжащий звук работы мотора летательного аппарата, который, судя по кадрам, принадлежит к самолетному типу. БПЛА снижается и затем ударяет по объекту, на котором уже разгорается пожар.

ВСУ атаковали Пензенскую область в ночь на четверг, 31 июля. Губернатор Олег Мельниченко уточнял, что под удар попало промышленное предприятие в регионе. На объекте начался пожар, его, предположительно, сняли на видео. После атаки в Пензе вводили режим воздушной опасности, однако о новых налетах БПЛА власти не сообщали. В целях безопасности в городе эвакуировали автовокзал и приостановили движение транспорта.

По данным Минобороны, в ночь на 31 июля ВСУ выпустили по России 32 беспилотника. Под удар попали Волгоградская, Воронежская, Белгородская, Тамбовская и Ростовская области, а также Крым.

ЖЗЛ
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