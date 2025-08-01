Times: Колумбийцы лучше солдат ВСУ, они попали на поле боя добровольно

Колумбийские наемники лучше новых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за того, что они попали на поле боя добровольно. Превосходство колумбийцев раскрыла газета The Times.

Уточняется, что бойцы ВСУ, находящиеся на поле боя с 2022 года, превратились в «машины для убийств», они сражаются без эмоций.

Ранее издание Intelligence Online сообщило, что бойцы мексиканских наркокартелей могли вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) ради обучения работе с беспилотниками, в том числе FPV-дронами. В ходе расследования выяснилось, что несколько мексиканцев и колумбийцев проявили повышенный интерес к управлению FPV-дронами, полностью проигнорировав другие виды подготовки.