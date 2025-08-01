Против известного российского рэпера возбудят уголовное дело

Рэперу Macan грозит дело за уклонение от призыва на военную службу

Российскому рэп-музыканту Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) грозит уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в 2025 году рэпер проигнорировал шесть повесток. Если так продолжится, то будет возбуждено дело по статье 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») УК РФ.

Сейчас Macan отдыхает в Испании. Но его соседи из Раменского района рассказывают, что сотрудники военкомата регулярно приходят в квартиру, где он прописан. Если музыкант не придет по повестке в военный комиссариат до 1 октября, его объявят в федеральный розыск.

Ранее стало известно, что Macan подрался с фанатом после выступления американского исполнителя Tyga.

