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10:44, 1 августа 2025Культура

Путин наградил орденом звезду «Мастера и Маргариты»

Владимир Путин наградил Адабашьяна орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Ольга Коровина
Александр Адабашьян

Александр Адабашьян. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил кинодраматурга, актера и режиссера Александра Адабашьяна орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ появился на портале опубликования правовых актов.

Российский лидер отметил, что артист внес значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства за годы своей плодотворной деятельности.

Адабашьян наиболее известен зрителям по роли Берлиоза в сериале «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. Он также снялся в таких фильмах, как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Полеты во сне и наяву», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей». В 2016 году актер был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что народный артист России Виктор Вержбицкий удостоился ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

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