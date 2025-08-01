Путин наградил орденом звезду «Мастера и Маргариты»

Владимир Путин наградил Адабашьяна орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил кинодраматурга, актера и режиссера Александра Адабашьяна орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ появился на портале опубликования правовых актов.

Российский лидер отметил, что артист внес значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства за годы своей плодотворной деятельности.

Адабашьян наиболее известен зрителям по роли Берлиоза в сериале «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. Он также снялся в таких фильмах, как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Полеты во сне и наяву», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей». В 2016 году актер был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что народный артист России Виктор Вержбицкий удостоился ордена «За заслуги в культуре и искусстве».