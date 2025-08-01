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22:37, 31 июля 2025Силовые структуры

Путин разрешил военным бесплатно ездить по платным дорогам

Путин подписал закон о бесплатном проезде по платным дорогам военным и силовикам
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Транспортные средства Вооруженных сил (ВС) России и войск нацгвардии теперь имеют право на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам. Данный закон подписан президентом России Владимиром Путиным, его текст размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, это право также закрепляется за сотрудниками силовых структур: Федеральной службы безопасности (ФСБ), МВД, Следственного комитета, прокуратуры. Ездить бесплатно по платным участкам трасс смогут и представители органов государственной охраны, Главного управления специальных программ президента РФ, Государственной фельдъегерской службы.

Помимо вышеперечисленных, право ездить по платным дорогам и не платить за их использование есть у других ведомств и оперслужб. Сюда входят пожарные, аварийно-спасательные службы, скорая помощь.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин одобрил наделение ФСБ новым правом. Теперь спецслужбы имеют полномочия создавать свои следственные изоляторы и самостоятельно конвоировать обвиняемых и осужденных для участия в судебных разбирательствах.

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