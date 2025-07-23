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17:24, 23 июля 2025Силовые структуры

Путин одобрил наделение ФСБ новым правом

Путин подписал закон о праве ФСБ на создание своих СИЗО и передачи их от ФСИН
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Федеральной службе безопасности (ФСБ) разрешили создавать свои следственные изоляторы (СИЗО) в России. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Также российской спецслужбе будут переданы СИЗО, находящиеся в центральном подчинении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

8 июля Госдума приняла законопроект, наделяющий ФСБ новым правом. СИЗО были выведены из подчинения ФСБ в 2006 году после вступления России в Совет Европы и переданы в уголовно-исполнительную систему.

Теперь за ФСБ закрепляются обязанности осуществлять охрану СИЗО, исполнять наказание в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию, лечить заключенных. Также ФСБ будет самостоятельно конвоировать обвиняемых и осужденных для участия в судебных разбирательствах.

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