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15:40, 8 июля 2025Силовые структуры

ФСБ наделили правом создавать собственные следственные изоляторы

Госдума приняла закон о наделении правом ФСБ создавать собственные СИЗО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Российская Госдума приняла законопроект, наделяющий ФСБ правом создавать собственные следственные изоляторы (СИЗО). Об этом сообщает ТАСС

По данным агентства, законопроект вернул СИЗО в ведение ФСБ, которых спецслужба лишилась в 2006 году. Тогда после вступления России в Совет Европы все СИЗО передали в уголовно-исполнительную систему.

Теперь за ФСБ закрепляются обязанности осуществлять охрану СИЗО, исполнять наказание в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию, лечить заключенных. Также ФСБ будет самостоятельно конвоировать обвиняемых и осужденных для участия в судебных разбирательствах.

Правительственная комиссия одобрила закон 21 апреля. Тогда же заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов отметил, что, согласно законопроекту, в ведение ФСБ передадут только те следственные изоляторы, которые ранее уже находились в ведении ведомства.

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