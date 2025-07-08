ФСБ наделили правом создавать собственные следственные изоляторы

Госдума приняла закон о наделении правом ФСБ создавать собственные СИЗО

Российская Госдума приняла законопроект, наделяющий ФСБ правом создавать собственные следственные изоляторы (СИЗО). Об этом сообщает ТАСС

По данным агентства, законопроект вернул СИЗО в ведение ФСБ, которых спецслужба лишилась в 2006 году. Тогда после вступления России в Совет Европы все СИЗО передали в уголовно-исполнительную систему.

Теперь за ФСБ закрепляются обязанности осуществлять охрану СИЗО, исполнять наказание в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию, лечить заключенных. Также ФСБ будет самостоятельно конвоировать обвиняемых и осужденных для участия в судебных разбирательствах.

Правительственная комиссия одобрила закон 21 апреля. Тогда же заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов отметил, что, согласно законопроекту, в ведение ФСБ передадут только те следственные изоляторы, которые ранее уже находились в ведении ведомства.