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16:48, 1 августа 2025Моя страна

Путин высказался о работе врачей во время землетрясения на Камчатке

Путин заявил, что хирурги на Камчатке заслуживают государственных наград
Мария Винар

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о хирургах, которые продолжали спокойно работать во время землетрясения на Камчатке. Его слова передает «Российская газета».

«Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли его достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград», — заявил он в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам.

При этом Путин подчеркнул, что государство всегда старается отреагировать и оценить работу врачей, которые «достойным образом выполняют свой долг перед людьми».

Ранее российскими хирургами на Камчатке восхитился американский журналист Марио Науфал.

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