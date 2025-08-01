Путин высказался о работе врачей во время землетрясения на Камчатке

Путин заявил, что хирурги на Камчатке заслуживают государственных наград

Президент России Владимир Путин высказался о хирургах, которые продолжали спокойно работать во время землетрясения на Камчатке. Его слова передает «Российская газета».

«Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли его достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград», — заявил он в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам.

При этом Путин подчеркнул, что государство всегда старается отреагировать и оценить работу врачей, которые «достойным образом выполняют свой долг перед людьми».

Ранее российскими хирургами на Камчатке восхитился американский журналист Марио Науфал.