Путин высказался о работе врачей во время землетрясения на Камчатке

Президент России Владимир Путин высказался о хирургах, которые продолжали спокойно работать во время землетрясения на Камчатке. Его слова передает «Российская газета».
«Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли его достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград», — заявил он в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам.
При этом Путин подчеркнул, что государство всегда старается отреагировать и оценить работу врачей, которые «достойным образом выполняют свой долг перед людьми».
Ранее российскими хирургами на Камчатке восхитился американский журналист Марио Науфал.