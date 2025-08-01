Пятеро взрослых и ребенок стали жертвами ДТП на российской трассе

В Пензенской области шесть человек стали жертвами ДТП на трассе М5

В Пензенской области шесть человек, включая ребенка, стали жертвами ДТП с участием легковых машин на участке трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в Telegram.

Как установило ведомство, утром 1 августа на 571-м километре федеральной автодороги столкнулись Datsun on-DO и Chevrolet Epica. В результате несовместимые с жизнью травмы получили пятеро взрослых и ребенок. Еще один человек доставлен в больницу, его состояние не уточняется.

Причина ДТП и его виновник пока не называются. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.

Ранее в Москве два грузовика протаранили стоящие в пробке автомобили. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, что большегрузы столкнулись еще за пределами обзора дорожной видеокамеры. На запись попал момент, когда оба транспортных средства на скорости врезаются в другие машины.