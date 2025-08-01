Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:15, 1 августа 2025Россия

В Москве два грузовика на скорости протаранили пробку и попали на видео

Прокуратура Москвы: Два грузовика протаранили стоящие в пробке на МКАД авто
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Два грузовика протаранили стоящие в пробке на Московской кольцевой автодороге (МКАД) авто и попали на видео. Кадры публикует прокуратура Москвы в Telegram.

Известно, что ДТП произошло на 24-м километре автомагистрали. Судя по опубликованному видео, фура и грузовик столкнулись еще за пределами обзора дорожной видеокамеры. На видео попал лишь момент, когда оба крупнотоннажных автомобиля на скорости врезаются в пробку после столкновения.

В результате были повреждены несколько легковых машин, одну их которых буквально расплющило после столкновения с грузовиком, впечатавшим ее в отбойник. Прокуратура отмечает, что в аварии есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что врачам пришлось собирать по кускам лицо попавшей в ДТП россиянки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В десанте ВСУ на Тендровскую косу заметили британских наемников. Их отбросили в море после обнаружения

    Число афтершоков на Камчатке подсчитали

    В Москве два грузовика на скорости протаранили пробку и попали на видео

    Азербайджан потребовал извинений от ТАСС

    Байден предрек темные времена при Трампе

    Военкоры рассказали о штурме Степногорска российскими войсками

    Порнозвезда посчитала количество переспавших с ней мужчин до съемок в порно

    В России заметно упали ставки по банковским вкладам

    Российский боец СВО 63 дня провел на необитаемом острове и рассказал о пережитом

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном мини-платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости