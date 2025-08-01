В Москве два грузовика на скорости протаранили пробку и попали на видео

Прокуратура Москвы: Два грузовика протаранили стоящие в пробке на МКАД авто

Два грузовика протаранили стоящие в пробке на Московской кольцевой автодороге (МКАД) авто и попали на видео. Кадры публикует прокуратура Москвы в Telegram.

Известно, что ДТП произошло на 24-м километре автомагистрали. Судя по опубликованному видео, фура и грузовик столкнулись еще за пределами обзора дорожной видеокамеры. На видео попал лишь момент, когда оба крупнотоннажных автомобиля на скорости врезаются в пробку после столкновения.

В результате были повреждены несколько легковых машин, одну их которых буквально расплющило после столкновения с грузовиком, впечатавшим ее в отбойник. Прокуратура отмечает, что в аварии есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что врачам пришлось собирать по кускам лицо попавшей в ДТП россиянки.