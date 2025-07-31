Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 31 июля 2025Россия

Россиянка в ДТП едва не лишилась головы

В Приморском крае 20-летняя девушка едва не лишилась головы в ДТП
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Петров Сергей / News.ru / Globallookpress.com

В Лесозаводске в Приморском крае 20-летняя девушка едва не лишилась головы после ДТП. Врачи помогли россиянке сохранить внешность. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

В середине июля 24-летний нетрезвый водитель не справился с управлением Toyota Camry и врезался в забор из профнастила. Мужчина получил травмы лица, у него была оторвана нижняя губа и сломана нижняя челюсть.

Пассажирка, находившаяся в салоне Toyota Camry, пострадала серьезнее — девушке металлической конструкцией пробило шею и часть лица. Ее и водителя доставили в Лесозаводскую Центральную городскую больницу (ЦГБ) для оказания первой помощи. После стабилизации общего состояния пациентов их перевели в отделение челюстно-лицевой хирургии Больницы рыбаков.

В приморском Минздраве пояснили, что череп девушки собирали практически по кусочкам и фиксировали титановыми пластинами.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге женщину с двухлетним ребенком увезли в больницу после ДТП.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вел себя спокойно и жестко». В Китае впечатлены реакцией Путина на ультиматум Трампа

    Лавров подвел итоги встречи с главой МИД Сирии

    Белоусов обратился к участвовавшим во взятии Часова Яра бойцам

    Страна БРИКС резко закупилась российской медью

    Сирия поблагодарила Россию

    Туктамышева опубликовала фотографии в бикини с яхты

    Звезду «Фабрики звезд» заподозрили в беременности

    Россиянин получил срок за нюдсы

    Появились данные о продолжении боев в районе Часова Яра

    В России рассказали о цене взятия Часова Яра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости