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08:40, 1 августа 2025Бывший СССР

Раскрыта судьба находившегося в Часовом Яре командования ВСУ

Гагин: Командование ВСУ в Часовом Яре сбежало в Краматорск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Разрозненные группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются в освобожденном российскими войсками Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Украинское командование, вероятнее всего, сбежало. Возможную судьбу командиров ВСУ раскрыл РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

«До сих пор идет операция по выявлению разрозненных групп противника. Мероприятия (...) еще идут как в самом городе, так и рядом. Командование из Часова Яра, скорее всего, вышло в Краматорск», — указал он.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что командование ВСУ пытается скрыть от украинцев ситуацию в Часовом Яре и с помощью подконтрольных ЦИПсО (центр информационно-психологических операций) ресурсов распространяет сведения о том, что ВСУ якобы контролируют часть населенного пункта.

Ранее стало известно, что подразделения армии России взяли под контроль Часов Яр. Об этом 31 июля сообщило Минобороны России. Населенный пункт был взят под контроль действиями Южной группировки войск.

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