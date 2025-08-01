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09:26, 1 августа 2025Мир

Раскрыта сумма пожертвований Маска на политические инициативы

Bloomberg: Маск пожертвовал на политические инициативы 45 миллионов долларов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск пожертвовал более 45 миллионов долларов на инициативы своего комитета политических действий за первую половину 2025 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Маск пожертвовал 45,3 миллиона долларов своему суперкомитету политических действий за первые шесть месяцев 2025 года», — утверждается в публикации.

По данным агентства, благодаря крупным пожертвованиям предприниматель вновь вошел в число крупнейших политических благотворителей США. В материале подчеркивается, что траты Маска на инициативы в области политики говорят о его нежелании уйти из этой сферы.

Ранее Маск заявил, что путь к решению проблем голода, бедности и болезней лежит через искусственный интеллект и роботехнику.

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