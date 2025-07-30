Маск заявил, что путь к решению проблем голода и болезней лежит через ИИ

Американский предприниматель Илон Маск нашел путь к решению проблем голода, бедности и болезней. Об этом он написал в соцсети X.

«Путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект и роботехнику», — заявил изобретатель.

Ранее Маск пообещал, что до конца года половина жителей США сможет передвигаться на беспилотном такси. При этом он подчеркнул, что беспилотные автомобили Tesla будут доступны повсеместно, если корпорация успеет получить разрешение от регуляторов и чиновников.

