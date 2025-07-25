Маск пообещал пересадить половину американцев на роботакси

Маск заявил, что к концу 2025-го половине американцев будет доступно роботакси

Глава Tesla Илон Маск пообещал, что до конца года половина жителей США сможет передвигаться на беспилотном такси. Его цитирует издание Mashable.

Об этом предприниматель рассказал в ходе отчета за второй квартал 2025 года. «Роботакси будут доступны половине населения США», — заявил Маск. При этом он подчеркнул, что беспилотные автомобили Tesla будут доступны повсеместно, если корпорация успеет получить разрешение от регуляторов и чиновников.

«Сейчас мы получаем разрешение регулирующих органов на запуск в районе залива Сан-Франциско, Неваде, Аризоне, Флориде и ряде других мест», — признался Илон Маск. Также он пообещал расширение географии присутствия такси «в гиперэкспоненциальном темпе», при этом уточнив, что компания будет действовать крайне осторожно.

Журналисты напомнили, что в начале июля Маск обещал, что за пару месяцев сервис роботакси полноценно заработает в регионе залива Сан-Франциско. По данным авторов, в настоящий момент Tesla оперирует всего 10-20 беспилотными автомобилями. Сервис беспилотного такси Tesla запустили в США в конце июня.

В конце июля Илон Маск признался, что Tesla начала производство недорогого электрокара. Упрощенная версия популярного кроссовера Model Y появится в продаже до конца года.