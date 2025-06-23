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09:04, 23 июня 2025Наука и техника

Tesla запустила роботакси

Tesla запустила поездки на роботакси в США за $4,20
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

Американская корпорация Tesla запустила сервис роботакси для ограниченного числа пользователей. На это обратило внимание издание Insider.

Первые поездки состоялись в воскресенье, 22 июня. В настоящий момент сервис заработал только в Остине, штат Техас. Роботизированный сервис работает в ограниченном режиме для небольшой группы пользователей, которые ранее заявили о желании попробовать новый вид транспорта.

На раннем этапе стоимость поездки в роботакси Tesla будет фиксированной — 4,20 долларов, или около 350 рублей. По словам главы компании Илона Маска, задействованные в сервисе автомобили являются новыми и настроенными специально для пассажироперевозок. Маск подчеркнул, что любой электрокар Tesla можно настроить таким образом, чтобы задействовать его в такси.

Журналисты Insider также обратили внимание на эмоции одного из первых пользователей сервиса Чака Кука. Он рассказал, что из-за высокого спроса прибытия роботакси пришлось ждать дальше, чем обычного такси. Также Кук заявил, что во время поездки машина сделала несколько сложных маневров а в конце успешно припарковалась задним ходом.

В конце апреля Tesla запустила в тестовом режиме роботакси в США для своих сотрудников. Во время раннего тестирования сервиса за рулем электрокаров находился оператор.

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