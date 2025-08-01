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16:27, 1 августа 2025Забота о себе

Названы неочевидные причины неприятного запаха пота

Дерматолог Маседо назвал причинами неприятного запаха пота стресс и алкоголь
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Дерматолог Отавио Маседо заявил, что у неприятного запаха пота могут быть не только явные причины, такие как плохая гигиена, но и неочевидные. Их он назвал в беседе с изданием Veja.

«Стресс, эмоции, такие как тревога, могут стимулировать потовые железы, особенно апокринные, отвечающие за выделение пахучего пота», — пояснил Маседо.

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Также, по его словам, чеснок, лук, карри, алкогольные напитки и ультраобработанные продукты могут изменить запах пота, поэтому важно сбалансированно питаться и пить много воды. Кроме того, синтетика задерживает больше пота и провоцирует размножение бактерий. В связи с этим Маседо посоветовал выбирать одежду из натуральных тканей, такие как хлопок и лен.

Ранее невролог Полина Лепилова рассказала, как бороться с повышенным потоотделением. По ее словам, эффективным средством для решения этой проблемы является ионофорез.

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