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16:46, 1 августа 2025Мир

Стармер и Зеленский оценили ультиматум Трампа России

Reuters: Стармер и Зеленский высоко оценили ультиматум Трампа России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора высоко оценили ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России. Об этом сообщил представитель канцелярии британского премьера, передает Reuters.

«Оба лидера приветствовали новый срок, установленный президентом [Трампом] для России», — заявил представитель канцелярии.

Согласно заявлению, Стармер и Зеленский стремятся к тому, чтобы Россия «добилась значительного прогресса» в достижении мирного соглашения.

Ранее Зеленский сообщил, что провел разговор с премьер-министром Великобритании, в котором были затронуты вопросы антироссийских санкций и взаимодействия с США.

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