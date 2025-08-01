Зеленский и Стармер обсудили санкции против России

Зеленский со Стармером обсудили санкции против России и взаимодействие с США

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которого обсудил санкции против России и взаимодействие с США. Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, они также обсудили увеличение производства дронов, в особенности перехватчиков. Помимо этого, они обсудили взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом, а также возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров.

«Также мы говорили о санкциях. Россия их действительно боится, как бы ни старалась делать вид, что это ее не обходит. Санкции точно работают, и их будет только больше. Работаем со всеми над скоординированными ограничительными мерами», — написал Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о позиции России в отношении переговоров с Украиной. По его словам, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, то Москва готова подождать.