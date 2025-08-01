Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 1 августа 2025Россия

Дочь Кадырова раскрыла место отдыха в Турции после слухов о спасении отца на пляже Бодрума

Айшат Кадырова рассказала, что отдыхала в Турции в отеле Regnum Carya
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @ayshatkadyrova

Айшат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, вернулась в Грозный после отпуска и сообщила, что провела его в Турции в отеле Regnum Carya. Место отдыха она раскрыла в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Ранее Айшат Кадырова опубликовала кадры с моря на фоне сообщений о едва не утонувшем в Турции отце. О его спасении на пляже в Бодруме 25 июля писало турецкое издание GZT. Глава Чечни эту информацию никак не комментировал, а в первой публикации Кадыровой из отпуска локация не была указана.

31 июля, после слухов об инциденте с Рамзаном Кадыровым, его дочь показала серию снимков из отеля, в котором провела отпуск, и раскрыла его название. Кадырова отдыхала в пятизвездочном отеле класса люкс Regnum Carya в Анталье, стоимость ночи в котором в августе составляет от 1074 евро (98 673 рубля по официальному курсу ЦБ на 1 августа). Дочь главы Чечни осталась довольна уровнем сервиса в Турции. «Особенно меня покорили сосны, когда идешь к морю и вдыхаешь их густой аромат», — написала она.

Дочь Кадырова отметила, что на отдыхе было много людей. Такой наплыв туристов, по ее мнению, связан с открытием новых ресторанов на территории комплекса Regnum The Crown и «впечатляющим бассейном на крыше».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна цель ночной атаки по Киевской области

    Россиянина уволили из ресторана за принесенное мусульманам сало

    Россиянку ударили ножом 60 раз и выбросили тело в кусты

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» арестовали за призывы к терроризму

    Кит показал эффектные сальто россиянам

    Представлен эффективный препарат для спасения мозга после инсульта

    Россиянин устроил продавцам шоу и попал под суд

    Древний саркофаг обнаружили в России

    Ким Кардашьян отреагировала на насмешку Энтони Хопкинса над ее бандажом

    В России предупредили о последствиях игры в «дружбонародию»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости