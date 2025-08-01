Бывший вагнеровец напомнил о цене победы в бою за Часов Яр

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Доберман призвал помнить о цене победы в бою за Часов Яр

Экс-боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Доберман призвал россиян помнить о цене победы в бою за Часов Яр. Свое заявление бывший вагнеровец опубликовал в Telegram.

Военнослужащий рассказал историю своего приятеля, Василия Иванова, вместе с которым Доберманом проходил службу в ЧВК. По словам бойца, штурмовую группу Иванова отправили в бой на часов-ярское направление, и приятелю Добермана удалось уничтожить подразделение противника и выполнить поставленную задачу — занять жилой дом. После этого Иванов с сослуживцами отбили несколько атак бойцов Вооруженных сил Украины, однако были заблокированы.

«Им предлагали сдаться. Но как он мог? Они не могли. Он сражался, пока дом, в котором они были, не сложили в руины артиллерией (...) Это я к чему все... Просто знайте, чего стоит каждая такая победа», — напомнил Доберман о героизме бойца.

Бывший вагнеровец отметил, что не верит ни в рай, ни в ад, но помнит о смерти всех своих сослуживцев.

Ранее о цене взятия Часова Яра порассуждал и российский писатель Захар (Евгений) Прилепин. Он напомнил, что бои за город шли «месяцы, месяцы и месяцы», и победа была одержана благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов.