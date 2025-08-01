Ревва назвал условие покупки жилья детям

Ревва заявил, что намерен купить дочерям собственное жилье

Российский актер, певец и комик, бывший участник КВН Александр Ревва заявил, что намерен купить своим дочерям собственное жилье при одном условии. Артист назвал его в интервью для YouТube-канала «Макарена».

Ревва отметил, что поддерживает идею переезда детей от родителей после поступления в институт. «Вот здесь уже можно, в принципе, либо снимать квартиру, либо жить в общежитии. Надо уже потихонечку в 20, 21, 22 (года) приобретать какую-то самостоятельную жизнь», — считает он. Актер добавил, что отпустил бы дочь во взрослую жизнь примерно в период студенчества.

Артист также ответил на вопрос, приобрел бы он для дочерей квартиру, чтобы им не пришлось снимать жилье или жить в общежитии. «Наверное, куплю», — высказал свою точку зрения Ревва. Юморист подчеркнул, что у него никогда не было поддержки от родителей. По его словам, в 12 лет он мыл полы в почтовом отделении, а в юношестве некоторое время проработал подземным электрослесарем в шахте.

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