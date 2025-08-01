Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:44, 1 августа 2025Экономика

Ревва назвал условие покупки жилья детям

Ревва заявил, что намерен купить дочерям собственное жилье
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российский актер, певец и комик, бывший участник КВН Александр Ревва заявил, что намерен купить своим дочерям собственное жилье при одном условии. Артист назвал его в интервью для YouТube-канала «Макарена».

Ревва отметил, что поддерживает идею переезда детей от родителей после поступления в институт. «Вот здесь уже можно, в принципе, либо снимать квартиру, либо жить в общежитии. Надо уже потихонечку в 20, 21, 22 (года) приобретать какую-то самостоятельную жизнь», — считает он. Актер добавил, что отпустил бы дочь во взрослую жизнь примерно в период студенчества.

Артист также ответил на вопрос, приобрел бы он для дочерей квартиру, чтобы им не пришлось снимать жилье или жить в общежитии. «Наверное, куплю», — высказал свою точку зрения Ревва. Юморист подчеркнул, что у него никогда не было поддержки от родителей. По его словам, в 12 лет он мыл полы в почтовом отделении, а в юношестве некоторое время проработал подземным электрослесарем в шахте.

Ранее телеведущая Маша Малиновская показала, как выглядит ее просторная квартира в Москве, в которой она живет вместе с сыном-подростком. Одна из особенностей интерьера — библиотека в гостевом туалете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп перешел от слов к действиям в споре с Медведевым. Он приказал передислоцировать атомные подлодки

    Военкоры сообщили о свободно передвигающейся по Покровску Российской армии

    Россиянин выдал чужую квартиру за свою и продал ее

    Дачников призвали отпугивать кротов с участка бензином

    Монсон раскритиковал уехавших из России спортсменов

    Германия отправит на Украину дополнительные установки Patriot

    В Госдуме раскрыли значение слов Трампа о подлодках

    Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок

    У берегов Байкала установили опасные печи

    Американцы обвинили Трампа в своих финансовых проблемах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости