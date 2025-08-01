Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:35, 1 августа 2025Экономика

Популярная телеведущая похвасталась квартирой с библиотекой в туалете

Телеведущая Маша Малиновская похвасталась квартирой с библиотекой в туалете
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Рум Турист / YouTube

Популярная телеведущая Маша Малиновская показала, как выглядит ее трехкомнатная квартира в Москве, оформленная в сдержанных тонах. Элитное жилье в престижном районе она продемонстрировала для шоу «Рум турист», выпуск которого доступен на YouTube.

Звезда отметила, что живет в этой квартире вместе с сыном Мироном на протяжении 13 лет. Перед заселением Малиновская обратилась за помощью к одному из звездных дизайнеров, работавшему с Митей Фоминым и Кети Топурией, и провела ремонт. С тех пор она практически ничего не поменяла в интерьере.

Гостиная, совмещенная с кухней, выполнена преимущественно в белом, сером и коричневом тонах. Среди особенностей зоны — массивная консоль из метала с фактурными ручками из кожи и оригинальные кухонные стулья с кольцами на спинках. Телеведущая отметила, что отдает предпочтение мебели европейских брендов, так как недавно купленная кухня российского бренда оказалась не столь качественной. «В прошлом году зимой мы поставили эту кухню (...). И она ужасна! Качество мне не нравится. Посыпалась практически сразу! Видишь, какие сколы пошли. Одна дверка уже меньше другой… В общем, не очень хорошо они сделали. Вон итальянские шкафы уже 13 лет стоят и ни на миллиметр не просели, ничего с ними не случилось», — рассказала Малиновская.

Материалы по теме:
Деревянко рассказал о строительстве поместья на родине
Деревянко рассказал о строительстве поместья на родине
24 июля 2025
Панайотов рассказал о жизни с женой в разных квартирах
Панайотов рассказал о жизни с женой в разных квартирах
25 июля 2025

Спальня звезды выполнена в основном в белом и серых тонах. Телеведущая установила на тумбочках в комнате торшеры необычной формы, а над кроватью повесила постеры с изображениями цветов. Еще одна интересная деталь интерьера квартиры — библиотека, которая находится в гостевом туалете. Ведущий шоу пришел в восторг от такого решения и признался, что хотел бы оборудовать у себя нечто подобное.

В заключение Малиновская сообщила, что в ближайшем будущем собирается провести ремонт. В ее планах — отправить на помойку кухонный гарнитур, а также привести в порядок гардеробную, в данный момент выполняющую функцию склада.

Ранее актриса Екатерина Волкова объявила о начале ремонта в квартире 14-летней дочери Елизаветы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сибига назвал цель Украины в конфликте

    Полуголые туристки прошлись по улицам российского курортного города и вызвали гнев в сети

    Москвичи похвастались огурцами у подъезда

    Мощная песчаная буря обрушилась на латиноамериканскую страну

    Глава Дагестана рассказал о новом руководителе СК Москвы

    В Петербурге загорелось здание с первой квартирой основателя ЧВК «Вагнер»

    Вице-президент США прокомментировал драку с пострадавшей россиянкой в Цинциннати

    52-летнего Джуда Лоу на фото с прогулки описали в сети фразой «пьяный дед»

    В Азербайджане осудили увольнение Гусмана из ТАСС

    На Украине признали успехи ВС России в Часовом Яре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости