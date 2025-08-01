Популярная телеведущая похвасталась квартирой с библиотекой в туалете

Телеведущая Маша Малиновская похвасталась квартирой с библиотекой в туалете

Популярная телеведущая Маша Малиновская показала, как выглядит ее трехкомнатная квартира в Москве, оформленная в сдержанных тонах. Элитное жилье в престижном районе она продемонстрировала для шоу «Рум турист», выпуск которого доступен на YouTube.

Звезда отметила, что живет в этой квартире вместе с сыном Мироном на протяжении 13 лет. Перед заселением Малиновская обратилась за помощью к одному из звездных дизайнеров, работавшему с Митей Фоминым и Кети Топурией, и провела ремонт. С тех пор она практически ничего не поменяла в интерьере.

Гостиная, совмещенная с кухней, выполнена преимущественно в белом, сером и коричневом тонах. Среди особенностей зоны — массивная консоль из метала с фактурными ручками из кожи и оригинальные кухонные стулья с кольцами на спинках. Телеведущая отметила, что отдает предпочтение мебели европейских брендов, так как недавно купленная кухня российского бренда оказалась не столь качественной. «В прошлом году зимой мы поставили эту кухню (...). И она ужасна! Качество мне не нравится. Посыпалась практически сразу! Видишь, какие сколы пошли. Одна дверка уже меньше другой… В общем, не очень хорошо они сделали. Вон итальянские шкафы уже 13 лет стоят и ни на миллиметр не просели, ничего с ними не случилось», — рассказала Малиновская.

Спальня звезды выполнена в основном в белом и серых тонах. Телеведущая установила на тумбочках в комнате торшеры необычной формы, а над кроватью повесила постеры с изображениями цветов. Еще одна интересная деталь интерьера квартиры — библиотека, которая находится в гостевом туалете. Ведущий шоу пришел в восторг от такого решения и признался, что хотел бы оборудовать у себя нечто подобное.

В заключение Малиновская сообщила, что в ближайшем будущем собирается провести ремонт. В ее планах — отправить на помойку кухонный гарнитур, а также привести в порядок гардеробную, в данный момент выполняющую функцию склада.

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