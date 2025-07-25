Панайотов рассказал о жизни с женой в разных квартирах

Певец Александр Панайотов признался, что живет с женой в разных квартирах

Российский певец Александр Панайотов признался, что живет с женой Екатериной в Москве, но в разных квартирах. Подробнее об этом он рассказал в интервью изданию Ura.ru.

Артист отметил, что живет с супругой в расположенных рядом друг с другом квартирах. Она, в свою очередь, уточнила, что сейчас им удобен такой формат, так как оба — творческие люди, иногда нуждающиеся в отдельном пространстве, в котором могут побыть в тишине и покое. «Изначально мы жили в моей квартире, потому что она у меня появилась раньше. А потом мы купили квартиру Саше. Получается, что у нас — разделение. У него дома — студия, а у меня — офис», — объяснила Екатерина, которая работает директором супруга.

Панайотов подчеркнул, что ему важно иметь возможность спокойно сосредоточиться на творчестве, не слушая в одном пространстве «эти вечные звонки, разрулы». Между тем вечера и ночи они с женой проводят вместе — как правило, в его квартире. «В этом плане у нас все хорошо, можете не волноваться. Но когда-нибудь мы обязательно 24 часа будем проводить вместе. Когда у нас появится большой дом, к чему я очень стремлюсь. Я очень хочу жить в большом доме. И все делаю для того, чтобы моя мечта осуществилась», — добавил певец.

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