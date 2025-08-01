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17:40, 1 августа 2025Интернет и СМИ

Ревва объяснил отказ провести игру КВН

Комик Ревва отказался провести игру КВН из-за большой ответственности
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Макарена (50 вопросов) / VKvideo

Российский певец, актер и комик, бывший участник КВН Александр Ревва заявил, что однажды отказался провести игру «Клуба веселых и находчивых». Причину такого решения он назвал в беседе с проектом «Макарена», видео доступно во «ВКонтакте».

По словам Реввы, предложение провести одну из игр программы поступило ему, когда был жив ее предыдущий руководитель Александр Масляков — старший. «Я сказал: "Для меня это большая ответственность, я не смогу". Для меня это была большая честь, но я, к сожалению, отказался», — добавил шоумен.

Ревва объяснил решение тем, что, по его мнению, ведущим проекта мог быть лишь Масляков.

Ранее Ревва назвал фриками звезд команды КВН «Утомленные солнцем», в которой он выступал в 2000-е годы. Он добавил, что сейчас не смотрит КВН, и уточнил, что считал телеигру настоящей, когда ею руководил Масляков-старший.

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