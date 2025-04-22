Ревва назвал звезд КВН фриками

Шоумен Ревва назвал фриками звезд команды КВН «Утомленные солнцем»

Российский актер и комик Александр Ревва назвал фриками звезд команды КВН «Утомленные солнцем», в которой он выступал в 2000-е годы. О временах игры в КВН он вспомнил в проекте «Вопрос ребром», выпуск вышел на YouTube.

«Cобрались фрики, какие-то мультики. Просто мультики соединились и столько любви подарили всем», — высказался он о команде. Ревва также назвал лучшими годами период, когда он играл в «Утомленных солнцем».

Он добавил, что сейчас не смотрит КВН, и уточнил, что считал телеигру настоящей, когда ей руководил Александр Масляков-старший.

Ранее Ревва заявил, что в КВН было много запретов. При этом в Comedy Club бывшим участникам КВН разрешили показывать все, что было запрещено в телеигре.

Команда КВН «Утомленные солнцем» была основана в 1997 году на базе Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. В 2003 году стала чемпионом Высшей лиги. Самые знаменитые участники команды — Михаил Галустян и Александр Ревва.