Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:40, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Ревва назвал звезд КВН фриками

Шоумен Ревва назвал фриками звезд команды КВН «Утомленные солнцем»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российский актер и комик Александр Ревва назвал фриками звезд команды КВН «Утомленные солнцем», в которой он выступал в 2000-е годы. О временах игры в КВН он вспомнил в проекте «Вопрос ребром», выпуск вышел на YouTube.

«Cобрались фрики, какие-то мультики. Просто мультики соединились и столько любви подарили всем», — высказался он о команде. Ревва также назвал лучшими годами период, когда он играл в «Утомленных солнцем».

Он добавил, что сейчас не смотрит КВН, и уточнил, что считал телеигру настоящей, когда ей руководил Александр Масляков-старший.

Ранее Ревва заявил, что в КВН было много запретов. При этом в Comedy Club бывшим участникам КВН разрешили показывать все, что было запрещено в телеигре.

Команда КВН «Утомленные солнцем» была основана в 1997 году на базе Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. В 2003 году стала чемпионом Высшей лиги. Самые знаменитые участники команды — Михаил Галустян и Александр Ревва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе сняли похожее на гигантский гриб облако после взрыва у воинской части

    Пассажир с галлюцинациями увидел змей в самолете и сорвал рейс

    Кремль признался в незнании мирного плана Трампа по Украине

    Пляжи в Анапе сочли несоответствующими норме

    Из живота девушки с синдромом Рапунцель вырезали почти двухкилограммовый ком волос

    России предрекли победу в случае выхода США из переговоров

    В России оценили способность С-400 сбить «летающий радар» ВС Украины

    Стало известно об эвакуации жителей в районе взрыва во Владимирской области

    Раскрыты подробности переговоров Путина и султана Омана

    Избивших московского школьника до потери сознания из-за внешнего вида задержали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости