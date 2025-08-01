Резкое подорожание доллара объяснили

Эксперт Хандошко: Резкий рост курса доллара вызван малым числом участников рынка

Резкий рост курса доллара в конце июля связан с тем, что рынок валюты очень тонкий — на нем находится очень мало участников. Такое объяснение подорожанию американской валюты нашла эксперт Юлия Хандошко, CEO европейского брокера Mind Money (ex. «Церих»), комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

29 июля Банк России резко поднял официальные курсы европейской и американской валют, установив их на уровне 95 и 82,22 рубля соответственно. Евро, который в первой половине дня достигал указанного уровня на внебиржевых торгах, подорожал на 1,79 рубля, а доллар — на 2,64.

«Рынок валюты очень тонкий — на нем сегодня находится очень мало участников. Из-за этого любая, даже небольшая, покупка или продажа приводит к очень сильному движению рубля в несколько процентов. Кроме того, не стоит забывать, что рынок также живет и эмоциями. Приближается август, который традиционно с точки зрения настроений участников рынка является сложным месяцем, и для рубля это не исключение», — пояснила Хандошко.

По словам эксперта, быстрый скачок курса сразу на 3 процента объясняется скорее политическими причинами. В теории падение рубля произошло из-за переоценки валютных заимствований, снижения ключевой процентной ставки, а также ожиданий по дальнейшему ослаблению денежно-кредитной политики.

«Пока ставка была высокой — на уровне 21-22 процентов, можно было не обращать особого внимания на внешние заявления, например, слова известных зарубежных политиков. Риски, безусловно, имелись, но высокая доходность даже просто по депозитам их компенсировала. Однако ставка начала снижаться, а вслед за ней начала падать и доходность, поэтому игроки рынка стали гораздо менее терпимы к рискам», — добавила эксперт.

Резких обвалов курса национальной валюты сейчас бояться не стоит — экспортеры все еще продают выручку и держат рубль в рамках. В этом месяце курс не опустится ниже 77 и не поднимется выше 83 рублей за доллар.

Как заявил начальник отдела брокерских операций управления операций на финансовых рынках Инбанка Игорь Бажанов, падение курса рубля оказалось недолгим, так как рынки не видят перспектив серьезного экономического удара по России, несмотря на заявления представителей Белого дома и прежде всего президента США Дональда Трампа о предстоящих энергетических санкциях.