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00:43, 1 августа 2025Россия

Российский курортный город подвергся налету ВСУ

Таганрог подвергся налету ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Таганрог Ростовской области подвергся налету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Местные жители утверждают о более чем десяти прозвучавших взрывах. Сейчас российские вертолеты и силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают ударные дроны противника над городом.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В ночь на 29 июля беспилотники ВСУ атаковали Сальск в Ростовской области. Среди прочего, под удар дрона-камикадзе там попал пассажирский поезд, в котором оказалось повреждено остекление. После атаки на железнодорожной станции начался мощный пожар, его сняли на видео.

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