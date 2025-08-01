Российский курортный город подвергся налету ВСУ

Таганрог подвергся налету ВСУ

Таганрог Ростовской области подвергся налету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Местные жители утверждают о более чем десяти прозвучавших взрывах. Сейчас российские вертолеты и силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают ударные дроны противника над городом.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В ночь на 29 июля беспилотники ВСУ атаковали Сальск в Ростовской области. Среди прочего, под удар дрона-камикадзе там попал пассажирский поезд, в котором оказалось повреждено остекление. После атаки на железнодорожной станции начался мощный пожар, его сняли на видео.