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19:08, 1 августа 2025Экономика

Россияне назвали недостающие помещения в квартире

Level Group: Россиянам не хватает больших кухонь или гостиных в планировке жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: JR-stock / Shutterstock / Fotodom

Россиянам не хватает больших кухонь, гостиных и отдельных зон для стирки в текущих квартирах. Недостающие помещения в планировке жилья назвали участники исследования девелопера Level Group, пишут «Известия».

Так, 29 процентов россиян нуждается в большой кухне или гостиной, столько же — в зоне для стирки и прочих хозяйственных нужд. Еще 25 процентов опрошенных хотели бы добавить к планировке гардеробную, а еще четверть респондентов — второй санузел в квартире.

При этом почти каждый пятый (18 процентов) мечтает оборудовать себе кабинет, а еще 15 процентов — хотели бы расширить лоджию. «Это говорит о том, что современные покупатели хотят не просто обладать площадью, а иметь продуманные решения для комфортной жизни», — пояснили аналитики Level Group.

Ранее аналитики премии Urban выяснили, что в России стало меньше квартир с полноценными кухнями. В Москве доля квартир с отдельной кухней составляет лишь 27,6 процента. Средняя площадь этих помещений — 11,5 квадрата. При этом сейчас на рынке почти нет предложений с очень маленькими кухнями в шесть-восемь квадратов. Чаще всего кухню объединяют с гостиной — такая планировка предусмотрена в 64,6 процента новостроек в столице.

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