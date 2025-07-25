В России стало меньше кухонь

Urban: В России становится меньше квартир с кухнями

Из-за растущей популярности доставки еды на дом и общепитов в России становится меньше квартир с полноценными кухнями. Об этом говорится в исследовании аналитиков премии Urban, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, 74 процента россиян заказывают еду домой. 24 процента из них делают это через день, а 16 процентов — ежедневно. Еще 71 процент посещают общепиты, 40 процентов из них делают это ежедневно — в особенности жители крупных городов и люди младше 45. Аналитики отмечают, что застройщики уже подстраиваются под новые потребности покупателей.

В Москве доля квартир с отдельной кухней составляет лишь 27,6 процента. Средняя площадь этих помещений — 11,5 квадрата. При этом сейчас на рынке почти нет предложений с очень маленькими кухнями в шесть-восемь квадратов. Чаще всего кухню объединяют с гостиной — такая планировка предусмотрена в 64,6 процента новостроек в столице. Кухня-ниша площадью в четыре-шесть квадратов встречается в 7,5 процента предложений.

Ранее стало известно, что россияне стали занимать меньше денег на покупку квартиры.