Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 1 августа 2025Россия

Россияне в тельняшках устроили дебош в баре и избежали наказания

Петербуржцы в тельняшках пришли в бар, устроили дебош и избежали наказания
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В Санкт-Петербурге мужчины в тельняшках пришли в бар The Wall на Большой Пушкарской улице, устроили там дебош и избежали наказания. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, горожане пронесли в заведение свою еду. Когда бармен сделал замечание, они его ударили.

Когда приехал владелец заведения, то досталось и ему. В Мариинской больнице у мужчины зафиксировали перелом седьмого ребра и сотрясение головного мозга. Кроме того, агрессивные гости метали стулья в барную стойку и роняли столы. Остановить граждан сумели только сотрудники полиции.

Несмотря на то что хозяин бара зафиксировал травмы, среди которых есть перелом и сотрясение, а также предоставил видео, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что драки не было.

Как утверждает «Фонтанка», один из нападавших получил административный штраф о мелком хулиганстве. Его брат, который тоже наносил удары, не был привлечен к ответственности.

Ранее сообщалось, что в «Грустном баре» в Петербурге произошла драка из-за фотографий в туалете.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это загонит нас в долги». В США захотели выделить новый пакет военной помощи Украине. Что об этом известно?

    Лепсу предложили изменить строчки его хита на «Я уеду жить в Суздаль»

    Путин высказался о переговорах России и Украины

    Неизвестная Трампу страна погрузилась в хаос из-за тарифов США

    Трампа уличили в попытке отвернуться от важного союзника США

    В центре российского города нашли зуб молодого мамонта

    В России напомнили о памятнике азербайджанцам под Ростовом на фоне скандала с Айвазовским

    Продажи пива в Германии обвалились

    Белоруссия начала готовить силы спецопераций на границе с Украиной

    Глава МИД Румынии потребовала убрать флаг России в одном городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости