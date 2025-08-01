Россияне в тельняшках устроили дебош в баре и избежали наказания

Петербуржцы в тельняшках пришли в бар, устроили дебош и избежали наказания

В Санкт-Петербурге мужчины в тельняшках пришли в бар The Wall на Большой Пушкарской улице, устроили там дебош и избежали наказания. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, горожане пронесли в заведение свою еду. Когда бармен сделал замечание, они его ударили.

Когда приехал владелец заведения, то досталось и ему. В Мариинской больнице у мужчины зафиксировали перелом седьмого ребра и сотрясение головного мозга. Кроме того, агрессивные гости метали стулья в барную стойку и роняли столы. Остановить граждан сумели только сотрудники полиции.

Несмотря на то что хозяин бара зафиксировал травмы, среди которых есть перелом и сотрясение, а также предоставил видео, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что драки не было.

Как утверждает «Фонтанка», один из нападавших получил административный штраф о мелком хулиганстве. Его брат, который тоже наносил удары, не был привлечен к ответственности.

Ранее сообщалось, что в «Грустном баре» в Петербурге произошла драка из-за фотографий в туалете.