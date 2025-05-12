В российском баре произошла драка из-за новой концепции туалета

В «Грустном баре» в Петербурге произошла драка из-за фотографий в туалете

В «Грустном баре» в Санкт-Петербурге произошла драка из-за новой концепции туалета. По сведениям «Фонтанки», одним из участников разборки из-за фотографий мог быть основатель бренда «Питерский Щит» Константин Рязанцев.

Представители заведения пояснили, что члены «Питерского Щита» явились к ним накануне. Они объявили, что недовольны оформлением уборной — комната была обклеена вырезками из газет, «на которые они случайно попали».

Диалог быстро перерос в конфликт. Больше всех досталось гостю бара и девушке-администратору, им потребовался визит в травмпункт. Кроме того, в результате погрома пострадала барная стойка, в которую запустили табурет.

Сотрудники «Питерского Щита» рассказали в соцсетях, что узнали о сомнительной славе от подписчиков. Те поделились кадрами из уборной заведения, в которой размещены фото с их лицами. Тогда коллеги решили лично разобраться в произошедшем.

До этого в Якутске посетители бара массово подрались. Двоих участников потасовки тогда задержали.