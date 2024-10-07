Массовая драка между посетителями российского бара попала на видео

В Якутске посетители бара массово подрались, двух участников конфликта задержали

В Якутске посетители Контакт-бара массово подрались, двух участников конфликта удалось задержать. Стычка россиян попала на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как мужчины набрасываются друг на друга. Девушки кричат, охранники заведения в ситуацию не вмешиваются. Как разузнала Baza, в ночь на 6 октября в якутский бар пришла компания из семерых молодых людей, которые практически сразу начали приставать к официантке. Подобное сотрудникам бара не понравилось, и парням отказали в обслуживании. Последние стали спорить и конфликтовать, а затем ссориться с другими гостями заведения.

Спустя некоторое время гости бара кидали друг в друга столы и стулья, а также делали «розочки» из пивных стаканов. Прибывшие полицейские успели задержать только 23-летнего и 19-летнего участников потасовки. На них составили административные протоколы. Еще двоим драчунам потребовалась помощь врачей — их отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Котельники произошла массовая драка в торговом центре (ТЦ) «Мега Белая Дача» из-за очереди к банкомату.