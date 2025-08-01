Россиянин изнасиловал девочку в подвале и 25 лет избегал ответственности

Под Красноярском суд арестовал мужчину за совершенное 25 лет назад изнасилование

В Красноярском крае суд рассмотрит дело местного жителя, изнасиловавшего 25 лет назад девятилетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в 2000 году обвиняемый затащил школьницу в подвал многоквартирного дома и надругался над ней. Следователи возбудили дело и установили подозреваемого. Однако мужчина сбежал из России, и его объявили в международный розыск. В 2021 году россиянин самостоятельно пришел к правоохранителям и заявил о невиновности. Тогда из-за отсутствия доказательств преследование было прекращено. Расследование дела приостановили, так как обвиняемый не был найден.

Спустя много лет правоохранители получили новые доказательства, изобличающие вину подозреваемого. Его задержали. Он признал вину, детально рассказал о произошедшем и был арестован. Дело по пункту «в» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ передано в суд.

В Ленинградской области 28-летнего мужчину задержали за изнасилование 19-летней девушки в ее квартире.