Россиянин описал девушек на курорте Европы фразой «лишний вес — большая проблема»

Российский путешественник описал девушек на популярном курорте Европы фразой «лишний вес — большая проблема». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

В материале автора речь идет о Майорке, Испания. По словам блогера, на улицах много как местных девушек, так и туристок. Для знакомства с ними достаточно навести на них камеру: они начинают позировать и улыбаться, объяснил он. При этом на Майорке много полных женщин, пожаловался путешественник.

«Наличие лишнего веса у местных девушек — это большая проблема. По статистике, от ожирения страдает каждая четвертая девушка», — добавил автор.

Ранее этот блогер побывал на курорте Болгарии Варна и описал его фразой «много молодежи, немцев и барыг». Автор публикации признался, что жизнь в этой стране «отстает лет на 20».

