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07:31, 30 июля 2025Путешествия

Россиянин описал курорт Болгарии фразой «много молодежи, немцев и барыг»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российский путешественник побывал на курорте Болгарии Варна и описал его фразой «много молодежи, немцев и барыг». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что жизнь в этой стране Европы «отстает лет на 20». «Когда приезжаешь в Варну, то сразу возникает впечатление, что ты попал в начало нулевых. Вокруг старые панельные дома, хаотично расставленные киоски, уличные рынки и развлечения уровня "фото с обезьянкой"», — пожаловался он.

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Блогер добавил, что многие местные отели давно не реставрировались, поэтому они находятся в «упадочном состоянии»: облезлые и обветшалые.

По словам путешественника, поначалу, кажется, что в Варну приезжают одни пенсионеры, которых привлекают невысокие цены и набор всевозможных оздоровительных процедур. Однако с наступлением вечера становится понятно — молодежи на этом курорте тоже хватает.

«Девушки выходят на вечерний променад — это место, где они могут пощеголять своими нарядами. В основном, сюда едут отдыхать местные студенты, так как курорт дешевый и не требует больших денежных средств», — рассказал автор.

Россиянин также отметил, что в Варне хорошее побережье — песчаное и с небольшим уклоном, чтобы удобно было заходить в воду.

«Развлечения на этом пляже сводятся к тому, что можно покататься на "банане", полетать на парашюте или арендовать механический катамаран. Ей-богу, прямо как было у нас в Геленджике лет 25 назад», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в аквапарке в Европе и удивился большому количеству девушек. По его словам, мигранты иногда ведут себя агрессивно и могут к ним приставать.

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