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18:08, 1 августа 2025Силовые структуры

Россиянин регулярно приковывал пасынка-инвалида к батарее

В Краснодарском крае осудили мужчину, истязавшего пасынка
Варвара Митина (редактор)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Краснодарском крае суд повторно рассмотрел уголовное дело местного жителя, который регулярно приковывал пасынка-инвалида к батарее. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Усть-Лабинский районный суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы, однако осужденный решил оспорить приговор. Краснодарский краевой суд его смягчил и заменил реальный срок принудительными работами. Прокурор края посчитал такое решение слишком мягким и направил дело на новое рассмотрение.

В результате первый приговор оставили в силе. Осужденный взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в Усть-Лабинске осужденный неоднократно приковывал металлической цепью ребенка к батарее.

Ранее сообщалось, что семья взяла душевнобольного мальчика на воспитание из детского дома, однако скоро приемный отец стал проявлять по отношению к ребенку враждебность.

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