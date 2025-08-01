Россиянин регулярно приковывал пасынка-инвалида к батарее

В Краснодарском крае осудили мужчину, истязавшего пасынка

В Краснодарском крае суд повторно рассмотрел уголовное дело местного жителя, который регулярно приковывал пасынка-инвалида к батарее. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Усть-Лабинский районный суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы, однако осужденный решил оспорить приговор. Краснодарский краевой суд его смягчил и заменил реальный срок принудительными работами. Прокурор края посчитал такое решение слишком мягким и направил дело на новое рассмотрение.

В результате первый приговор оставили в силе. Осужденный взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в Усть-Лабинске осужденный неоднократно приковывал металлической цепью ребенка к батарее.

Ранее сообщалось, что семья взяла душевнобольного мальчика на воспитание из детского дома, однако скоро приемный отец стал проявлять по отношению к ребенку враждебность.