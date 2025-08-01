Россиянина признали виновным в серии диверсий на железной дороге

В Ульяновской области осудили мужчину за поджоги на железной дороге

В Ульяновской области осудили мужчину за поджоги на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, в июле 2023 года 19-летний местный житель, действуя за вознаграждение, по заданию украинских спецслужб совершил поджог нескольких железнодорожных объектов.

Он признан виновным по статье 281 («Диверсия») УК РФ, суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что фотографирующий машины на российских улицах подросток попал на допрос.