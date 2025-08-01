Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:26, 1 августа 2025Силовые структуры

Россиянина признали виновным в серии диверсий на железной дороге

В Ульяновской области осудили мужчину за поджоги на железной дороге
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ульяновской области осудили мужчину за поджоги на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, в июле 2023 года 19-летний местный житель, действуя за вознаграждение, по заданию украинских спецслужб совершил поджог нескольких железнодорожных объектов.

Он признан виновным по статье 281 («Диверсия») УК РФ, суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что фотографирующий машины на российских улицах подросток попал на допрос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Танкеры с российской нефтью застряли у берегов ее крупнейшего покупателя

    Армия России отбила контратаки ВСУ в Сумской области

    Названа возможная причина столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне

    Житель Индии переехал в Россию, принял православие и ушел на СВО

    В Москве мотоциклист сделал сальто после жесткого столкновения с легковушкой

    Лолита заявила о положительном влиянии травли на карьеру

    Россияне массово устремились на один пляжный курорт страны

    В России ответили на жесткое заявление Трампа с угрозами

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» помог спасти человека от суицида

    Грибники нашли скелет женщины без нижнего белья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости