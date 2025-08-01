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13:25, 1 августа 2025Россия

Россиянина уволили из ресторана за принесенное мусульманам сало

Официанта уволили из ресторана в Москве за принесенное мусульманам сало
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Официанта уволили из ресторана «Тарас Бульба» в районе Южное Бутово в Москве за принесенное мусульманам сало. О произошедшем стало известно изданию «Подъем».

Мать уже экс-сотрудника в беседе с изданием пояснила, что никакого злого умысла у молодого человека не было. Гостям, еще не определившимся с заказом блюд, выносят бесплатное угощение.

«Это корчма все-таки, сало там вообще доминирует, потому что украинская кухня, борщи, это все на сале, много свинины. Гости не были как-то особенно одеты, не было предваряющих разговоров, что придут мусульмане, сына никто не предупреждал», — поделилась женщина.

По словам матери, когда официант оставил продукты на столе, гости возмутились и начали кричать, что здесь свинина. Сотрудник подошел к ним и объяснил, что это комплимент от повара.

От молодого человека, как утверждает родительница, потребовали извинений. После ему пришлось уволиться из заведения.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы едва не свела счеты с жизнью из-за еврейской колбасы, поданной на ужин мужу-арабу.

ЖЗЛ
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