Работающая в Госдуме москвичка едва не свела счеты с жизнью из-за еврейской колбасы

Москвичка едва не свела счеты с жизнью из-за поданной на ужин мужу колбасы

Жительница Москвы едва не свела счеты с жизнью из-за еврейской колбасы, поданной на ужин мужу-арабу. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Женщина в соцсетях писала, что работает в ЛДПР и часто посещает Госдуму. Ее супруг родом из Саудовской Аравии, между ними 15 лет разницы в возрасте, 10 лет общего брака.

В один из вечеров семья размеренно ела во время ужина. Неожиданно мужчина увидел на столе продукт со словом «еврейская» на упаковке. Как позже рассказала жительница столицы полицейским, она не хотела как-то задеть мужа этой колбасой, поставила на стол, не подумав.

Мужчина схватил упаковку и стал читать состав. Ему показалось, что там мелким написано слово «свинина». Он швырнул деликатесом в жену и начал ее избивать. Москвичке удалось вырваться и подбежать к открытому окну в квартире. Стоя на подоконнике, она позвонила в полицию и описала свою ситуацию.

Когда оперативники прибыли, муж выставил горожанку за дверь. Женщина уехала с полицейскими, зафиксировала побои в медпункте и написала заявление на обидчика.

Ранее сообщалось, что беременная жительница Хабаровска избила девушку из-за подозрений в изменах с ее мужем.