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09:26, 1 августа 2025Путешествия

Россиянка прилетела в Египет, занялась сексом в отеле и попала в больницу

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

Российская путешественница отправилась в Египет и угодила в больницу после того, как занялась сексом с мужчиной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, москвичка прилетела на отдых в страну Ближнего Востока и остановилась в отеле города Шарм-эш-Шейх. Во время отпуска туристка познакомилась с арабом. Пара договорилась о встрече в номере мужчины. Но страстный половой акт пошел не по плану.

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Влюбленные отправились в душ и начали целоваться. В это время иностранец прижал россиянку к стене и случайно насадил анальным отверстием на кран. Несмотря на боль, москвичка не спешила обращаться за помощью, но когда началось сильное кровотечение, пошла к врачам.

В больнице пьяную путешественницу приняли на платных условиях. Рану обработали, забинтовали и рекомендовали россиянке несколько дней пить антибиотики и не мыться.

Ранее туристка отправилась на отдых в Египет, осталась разочарована и призналась подписчикам в соцсетях, что не могла дождаться отъезда домой. Тревел-блогерша Пенни Уро из Великобритании вместе с ребенком и компанией друзей остановилась в пятизвездочном отеле Movenpick в Хургаде.

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