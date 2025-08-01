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16:25, 1 августа 2025Силовые структуры

Россиянка ударила ногой полицейского

В ЯНАО будут судить женщину, ударившую ногой полицейского
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд рассмотрит дело в отношении местной жительницы, ударившей полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 15 июня в Надыме пьяную женщину за мелкое хулиганство задержали полицейские. По дороге в отделение она ударила сотрудника ногой.

Дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ уже передано в суд.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после нападения на полицейского в отделе.

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