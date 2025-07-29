На полицейского напали в центре Москвы

В Москве СК возбудил дело после нападения на полицейского в отделе

В Москве возбудили уголовное дело после нападения на полицейского в отделе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Мужчине вменяется статья 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. По версии следствия, преступление было совершено 25 июля в ОМВД России по Таганскому району, где он содержался в спецпомещении для задержанных.

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на Алтае своровавший продукты мужчина сел в колонию на шесть лет.