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13:42, 29 июля 2025Силовые структуры

На полицейского напали в центре Москвы

В Москве СК возбудил дело после нападения на полицейского в отделе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Москве возбудили уголовное дело после нападения на полицейского в отделе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Мужчине вменяется статья 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. По версии следствия, преступление было совершено 25 июля в ОМВД России по Таганскому району, где он содержался в спецпомещении для задержанных.

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на Алтае своровавший продукты мужчина сел в колонию на шесть лет.

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