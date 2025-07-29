Россиянин получил шесть лет колонии из-за гречки

На Алтае своровавший продукты мужчина сел в колонию на 6 лет

Мамонтовский районный суд Алтайского края приговорил жителя, своровавшего продукты, к шести годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Установлено, что ночью молодой человек вскрыл дверь чужого дома, обнаружил там запасы еды и решил их похитить. Он сложил в пакеты макароны, сахар, гречку, овсянку, пшено, соль, консервы и другие продукты и с ними скрылся. Ущерб составил около 4,2 тысячи рублей.

Молодого человека признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 («Кражу чужого имущества с незаконным проникновением в жилище») УК РФ и приговорили к заключению на полтора года. Однако преступление было совершено в период испытательного срока, который был назначен за ранее совершенное тяжкое преступление, а потому наказание по совокупности приговоров пересмотрели.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области россиянин сжег дом с парализованным отцом в попытке напугать сожительницу.