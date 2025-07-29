Россиянин сжег дом с парализованным отцом в попытке напугать сожительницу

В Тюменской области суд вынес приговор мужчине, убившему отца-инвалида

Голышмановский районный суд Тюменской области приговорил местного жителя к шести годам и трем месяцам колонии строгого режима за расправу над отцом-инвалидом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в июле 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей и задумал ее припугнуть — разлил бензин в коридоре дома и поджег.

В одной из комнат при этом был его парализованный отец. Мужчина пытался его спасти, но тот получил ожоги, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Перми суд дал пять лет колонии отчиму ребенка, выбежавшего в крови на улицу для спасения.

