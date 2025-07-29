Отчима попавшего на камеру домофона ребенка в крови приговорили в российском регионе

Свердловский районный суд Перми дал пять лет колонии строгого режима мужчине, избивавшему девятилетнего пасынка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Пермского края.
Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. Установлено, что с марта 2024 года он на протяжении года бил сына сожительницы.
В один из дней ребенок в домашней одежде выбежал из квартиры, где его начали избивать, и стал просить помощи у прохожих. Это зафиксировала камера домофона, запись публикует 59.ru.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина попытался увести ребенка из двора дома в безлюдное место.