Отчима попавшего на камеру домофона ребенка в крови приговорили в российском регионе

В Перми суд дал 5 лет отчиму ребенка, выбежавшего в крови на улицу для спасения

Свердловский районный суд Перми дал пять лет колонии строгого режима мужчине, избивавшему девятилетнего пасынка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Пермского края.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. Установлено, что с марта 2024 года он на протяжении года бил сына сожительницы.

В один из дней ребенок в домашней одежде выбежал из квартиры, где его начали избивать, и стал просить помощи у прохожих. Это зафиксировала камера домофона, запись публикует 59.ru.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина попытался увести ребенка из двора дома в безлюдное место.

